Стал известен главный кандидат на пост тренера Португалии

Сборная Португалии провалилась на чемпионате мира по футболу в Катаре, вылетев на стадии 1/4 финала. Наставник команды Фернанду Сантуш был отправлен в отставку.

Как сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио, Федерация Футбола Португалии (FPF) определилась с кандидатами на данную должность.

По информации источника, организация считает, что наставник Ромы Жозе Моуринью является главным кандидатом на должность тренера национальной команды.

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Отмечается, что Моуринью сможет совмещать работу в национальной команде и в Роме.

Кроме того, еще одним кандидатом на пост тренера главной сборной Португалии остается Руй Жорже, который возглавляет команду U21.

Ранее стало известно будущее Роналду в сборной Португалии.