iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Стал известен главный кандидат на пост тренера Португалии

Моуринью может впервые возглавить национальную команду.
Сегодня, 11:50
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Сборная Португалии провалилась на чемпионате мира по футболу в Катаре, вылетев на стадии 1/4 финала. Наставник команды Фернанду Сантуш был отправлен в отставку.

Как сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио, Федерация Футбола Португалии (FPF) определилась с кандидатами на данную должность.

По информации источника, организация считает, что наставник Ромы Жозе Моуринью является главным кандидатом на должность тренера национальной команды.

Читай также: Стало известно, какую компенсацию получил Сантуш за увольнение из Португалии

Отмечается, что Моуринью сможет совмещать работу в национальной команде и в Роме.

Кроме того, еще одним кандидатом на пост тренера главной сборной Португалии остается Руй Жорже, который возглавляет команду U21.

Ранее стало известно будущее Роналду в сборной Португалии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Португалии Жозе Моуринью

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед придется серьезно потратиться, чтобы купить вратаря сборной Португалии Манчестер Юнайтед придется серьезно потратиться, чтобы купить вратаря сборной Португалии
Ван Гал прокомментировал возможность возглавить сборную Португалии Ван Гал прокомментировал возможность возглавить сборную Португалии
Сантуш отреагировал на свою отставку со сборной Португалии Сантуш отреагировал на свою отставку со сборной Португалии
Сантуша официально уволили с поста тренера сборной Португалии Сантуша официально уволили с поста тренера сборной Португалии
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный бросок от Досунмы и проход Тейтума
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный бросок от Досунмы и проход Тейтума

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров

Последние новости

Европа13:40
Польша объявила об отставке главного тренера сборной
Европа13:32
Тухель покинул Англию и начал учить испанский язык
НБА13:16
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный бросок от Досунмы и проход Тейтума
ЧМ-202212:52
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась в рейтинге, Бразилия лучшая, несмотря на победу Аргентины на ЧМ-2022
Европа12:37
Беллингем хочет продолжить карьеру в мадридском Реале
Формула 112:23
Феррари определились с датой презентации нового болида
Европа12:20
Реал потратит миллиард евро на трансфер Мбаппе
Европа11:50
Стал известен главный кандидат на пост тренера Португалии
Европа11:27
Месси изъявил желание похвастаться Кубком мира в Париже - ПСЖ в раздумье
Украина11:05
Вернидуб: Это первый чемпионат, проходящий в стране, на территории которой продолжается война
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK