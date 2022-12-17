Стало известно, какую компенсацию получил Сантуш за увольнение из Португалии
Фернанду Сантуш получил солидный бонус по итогам своей работы.
Сборная Португалии официально уволила Фернанду Сантуша с поста главного тренера национальной команды после чемпионата мира в Катаре.
Как сообщает Correio da Manha, 68-летний специалист получил большую компенсацию. Федерация футбола Португалии заплатила Сантушу 4,5 миллиона евро.
Читай также: Сантуш отреагировал на свою отставку со сборной Португалии
Стоит отметить, что такая компенсация обусловлена тем, що у тренера был контракт с организацией до лета 2024 года.
Напомним, Сантуш возглавлял португальскую команду с 2014 года. Под его руководством она выиграла Евро-2016 и Лигу наций-2019.