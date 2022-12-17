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Стало известно, какую компенсацию получил Сантуш за увольнение из Португалии

Фернанду Сантуш получил солидный бонус по итогам своей работы.
Сегодня, 10:27
Фернанду Сантуш / Getty Images
Фернанду Сантуш / Getty Images

Сборная Португалии официально уволила Фернанду Сантуша с поста главного тренера национальной команды после чемпионата мира в Катаре.

Как сообщает Correio da Manha, 68-летний специалист получил большую компенсацию. Федерация футбола Португалии заплатила Сантушу 4,5 миллиона евро.

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Стоит отметить, что такая компенсация обусловлена тем, що у тренера был контракт с организацией до лета 2024 года.

Напомним, Сантуш возглавлял португальскую команду с 2014 года. Под его руководством она выиграла Евро-2016 и Лигу наций-2019.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фернанду Сантуш

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