iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Сантуш отреагировал на свою отставку со сборной Португалии

Специалист вошел в историю европейской национальной команды.
Сегодня, 08:34
Фернанду Сантуш / Getty Images
Фернанду Сантуш / Getty Images

Бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением по поводу своего ухода c поста главного тренера национальной команды.

По словам специалиста, он рад, что прошел длительный этап вместе с Португалией.

"Я покидаю команду с чувством огромной благодарности, быть тренером сборной, представлять страну – это привилегия. Это была мечта, которую я осуществил, цель, которой я достиг.

Хочу поблагодарить футболистов, с которыми работал с 2014 года, всех без исключения. Когда руководишь командой, приходится делать тяжелый выбор, и, конечно, всегда будут недовольные принятыми решениями. Но я всегда принимал их во благо сборной".

Читай также: Моуринью предложили возглавить сборную Португалии - источник

"Также хочу поблагодарить коллег, федерацию, всех, с кем работал. Наконец, хочу сказать спасибо португальским болельщикам. Теперь я стану одним из вас – из миллионов, поддерживающих сборную", - приводит слова Сантуша Record.

Напомним, на чемпионате мира сборная Португалии дошла до четвертьфинала, где уступила национальной команде Марокко (0:1).

Отметим, что в 2016 году тренер привел Португалию к победе на чемпионате Европы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Португалии Фернанду Сантуш

Статьи по теме

Сантуша официально уволили с поста тренера сборной Португалии Сантуша официально уволили с поста тренера сборной Португалии
Моуринью предложили возглавить сборную Португалии - источник Моуринью предложили возглавить сборную Португалии - источник
Баварии не получается избавиться от своего защитника Баварии не получается избавиться от своего защитника
BLAST Premier. World Final 2022: NaVi сыграют с Liquid, Vitality встретится с G2 BLAST Premier. World Final 2022: NaVi сыграют с Liquid, Vitality встретится с G2
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный бросок Хирро, Брансон уложил Карузо на паркет
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный бросок Хирро, Брансон уложил Карузо на паркет

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина и Франция вышли в финал, Хорватия и Марокко сыграют за бронзу
просмотров
Мбаппе - под постом Роналду: Король, лучший за все время
просмотров

Последние новости

Европа10:22
Баварии не получается избавиться от своего защитника
Киберспорт09:53
BLAST Premier. World Final 2022: NaVi сыграют с Liquid, Vitality встретится с G2
Киберспорт09:40
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
ЧМ-202209:24
Месси: Альварес - удивительная находка для Аргентины
ЧМ-202208:58
Польский арбитр обслужит финал чемпионата мира-2022
ЧМ-202208:34
Сантуш отреагировал на свою отставку со сборной Португалии
НБА08:12
НБА: Милуоки проиграл Мемфису, Юта в овертайме обыграла Новый Орлеан
НХЛ07:48
НХЛ: Монреаль уступил Анахайму, Питтсбург добыл волевую победу над Флоридой
Бокс07:22
Непобежденный украинец проведет свой следующий бой в Германии
Украина01:10
Милан претендует на Мудрика, несмотря на неудачную попытку подписать его минувшим летом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK