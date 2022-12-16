Сантуш отреагировал на свою отставку со сборной Португалии

Бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился мнением по поводу своего ухода c поста главного тренера национальной команды.

По словам специалиста, он рад, что прошел длительный этап вместе с Португалией.

"Я покидаю команду с чувством огромной благодарности, быть тренером сборной, представлять страну – это привилегия. Это была мечта, которую я осуществил, цель, которой я достиг.

Хочу поблагодарить футболистов, с которыми работал с 2014 года, всех без исключения. Когда руководишь командой, приходится делать тяжелый выбор, и, конечно, всегда будут недовольные принятыми решениями. Но я всегда принимал их во благо сборной".

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"Также хочу поблагодарить коллег, федерацию, всех, с кем работал. Наконец, хочу сказать спасибо португальским болельщикам. Теперь я стану одним из вас – из миллионов, поддерживающих сборную", - приводит слова Сантуша Record.

Напомним, на чемпионате мира сборная Португалии дошла до четвертьфинала, где уступила национальной команде Марокко (0:1).

Отметим, что в 2016 году тренер привел Португалию к победе на чемпионате Европы.