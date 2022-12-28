Ла Лига изменит финансовые правила, чтобы не допустить новые "экономические рычаги"

Испанская Ла Лига планирует изменить финансовые правила, чтобы клубы не смогли, как Барселона, пользоваться "экономическими рычагами", сообщает Diario Sport.

Напомним, что летом Барселона смогла потратить 150 млн евро на трансферном рынке, несмотря на 1.3 млрд. долгов и другие финансовые проблемы. Президент клуба Жоан Лапорта назвал это "экономическими рычагами".

Каталонский клуб продал 25% доходов от ТВ-прав на следующие 25 лет и значительную часть акций компании Barca Studios. Теперь другие клубы Ла Лиги думают о том, чтобы поступить так же.

Но руководство Ла Лиги намерено быстро закрыть возможность для подобных действий. Клубам будет запрещено продавать необходимые активы, например права на стадион. Можно будет продавать разные права только при условии, что их стоимость не превысит 5% от общих доходов клуба. Все, что превысит планку, не пойдет в зачет при расчете зарплатного лимита.

Также клубы будут обязаны представлять бизнес-планы, подтверждающие, что после продажи прав клуб будет способен выплачивать зарплаты.

Пока клубы Ла Лиги могут тратить 25% от того, что они могли сэкономить или заработать. В новых правилах этот лимит будет увеличен до 40%, но при условии, что клуб сможет выплачивать зарплаты новым игрокам.