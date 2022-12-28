iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ла Лига изменит финансовые правила, чтобы не допустить новые "экономические рычаги"

Теперь все станет намного строже.
Сегодня, 15:55
Ла Лига лого / Getty Images
Ла Лига лого / Getty Images

Испанская Ла Лига планирует изменить финансовые правила, чтобы клубы не смогли, как Барселона, пользоваться "экономическими рычагами", сообщает Diario Sport.

Напомним, что летом Барселона смогла потратить 150 млн евро на трансферном рынке, несмотря на 1.3 млрд. долгов и другие финансовые проблемы. Президент клуба Жоан Лапорта назвал это "экономическими рычагами".

Каталонский клуб продал 25% доходов от ТВ-прав на следующие 25 лет и значительную часть акций компании Barca Studios. Теперь другие клубы Ла Лиги думают о том, чтобы поступить так же.

Но руководство Ла Лиги намерено быстро закрыть возможность для подобных действий. Клубам будет запрещено продавать необходимые активы, например права на стадион. Можно будет продавать разные права только при условии, что их стоимость не превысит 5% от общих доходов клуба. Все, что превысит планку, не пойдет в зачет при расчете зарплатного лимита.

Также клубы будут обязаны представлять бизнес-планы, подтверждающие, что после продажи прав клуб будет способен выплачивать зарплаты.

Пока клубы Ла Лиги могут тратить 25% от того, что они могли сэкономить или заработать. В новых правилах этот лимит будет увеличен до 40%, но при условии, что клуб сможет выплачивать зарплаты новым игрокам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ла Лига

Статьи по теме

У Барселоны появится четвертая форма на сезон-2022/23 У Барселоны появится четвертая форма на сезон-2022/23
Защитник Барселоны поделился деталями о получаемой в клубе зарплате Защитник Барселоны поделился деталями о получаемой в клубе зарплате
Эрик Гарсия: Бернарду придется бороться за место в основном составе Барселоны Эрик Гарсия: Бернарду придется бороться за место в основном составе Барселоны
Роберто: Месси не будет любить ПСЖ так, как Барселону Роберто: Месси не будет любить ПСЖ так, как Барселону
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Лавина и Шенгюна возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Лавина и Шенгюна возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась в рейтинге, Бразилия лучшая, несмотря на победу Аргентины на ЧМ-2022
просмотров

Последние новости

Украина17:34
УПЛ: календарь и результаты матчей
Европа17:22
У Барселоны появится четвертая форма на сезон-2022/23
Европа16:57
Защитник Барселоны поделился деталями о получаемой в клубе зарплате
НБА16:35
Дончичу покорилось историческое достижение в НБА
Европа16:19
Эвра: Роналду было больно покидать Манчестер Юнайтед
Бокс15:58
"Кусок д*рьма": Известный промоутер жестко отреагировал на арест Джервонты Дэвиса
Европа15:55
Ла Лига изменит финансовые правила, чтобы не допустить новые "экономические рычаги"
Украина15:48
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Европа15:30
МЮ не готов платить Атлетико даже за аренду Фелиша
Другие страны15:26
Бразильский клуб договорился о продлении аренды полузащитника Шахтера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK