Челси предложил Жоржиньо новый контракт - все зависит от решения игрока

Стороны готовы к согласованию новой сделки, чтобы итальянец продолжил свои выступления на Стэмфорд Бридж.

Следующим летом у Жоржиньо завершается контракт с лондонским Челси. Пока что стороны не подписали новое соглашение.

По информации Фабрицио Романо, который ссылается на агента итальянца Жоау Сантос, "синие" прислали ему новый контракт.

"Мы получили от Челси предложение в виде нового контракта, поэтому наш приоритет — обсудить это с клубом", - заявил Сантос.

"Что касается интереса от Наполи, то мы были бы этому рады, ведь это особенный клуб для Жоржиньо, но пока что ничего нет".

Ранее стало известно об интересе к персоне Жоржиньо со стороны Ньюкасла, который готов приобрести игрока уже в январе.

В нынешнем сезоне Жоржиньо принял участие в 20 матчах Челси во всех турнирах. 31-летний хавбек записал на свой счет 3 гола.