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Футбол

Ньюкасл нацелился на хавбека Челси

Игрок может сменить клубную прописку уже в январе.
Вчера, 22:52
Жоржиньо / Getty Images
Жоржиньо / Getty Images

Будущее Жоржиньо в Челси остается туманным, так как его контракт с клубом истекает будущим летом.

Тем не менее, есть шанс, что в ближайшие недели он сменит команду, поскольку Ньюкасл проявляет к нему интерес.

Daily Mail утверждает, что Жоржиньо является главной целью команды Эдди Хау в январском трансферном окне.

"Сороки" намерены еще больше укрепить свою команду, чтобы в дальнейшем иметь возможность претендовать на борьбу за чемпионский титул.

Читай также: Челси определился с приоритетной целью в летнее трансферное окно

Ранее стало известно, что переговоры между Жоржиньо и Челси по новому контракту зашли в тупик. При этом сам 31-летний итальянец заявил о желании остаться в лондонском клубе.

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