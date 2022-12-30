Малиновский рассказал, какой совет дал ему Шевченко перед трансфером в Серию А

Полузащитник сборной Украины и итальянской Аталанты Руслан Малиновский рассказал о своем разговоре с Андреем Шевченко перед трансфером в Серию А.

По словам футболиста, его соотечественник, игравший в Милане, посоветовал ему учить итальянский язык.

"Да, конечно Шевченко давал мне советы. Когда я переходил в Италию, он мне сказал несколько слов о чемпионате. Сказал, что я должен очень прогрессировать в тактическом плане, понимать командные действия.

Конечно, учить итальянский язык. Это очень важно в Италии, потому что коммуникация. У них еще такой характер, что они очень любят разговаривать, поэтому коммуникация очень важна. Сказал, что это очень сильный чемпионат и пожелал лучшего", - сказал Малиновский.

Напомним, Малиновский перебрался в Аталанту в 2019 году. В футболке бергамасков он провел 142 матча за все время, забив 30 голов и отдав 28 ассистов.