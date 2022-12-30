Холанд: У меня были проблемы, но медштаб Манчестер Сити привел меня в порядок

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд рассказал о состоянии своего здоровья.

"Я чувствую себя хорошо. У меня были каникулы, и я перезарядил свои батарейки. Я готов ко второй половине сезона – чувствую себя хорошо. Мы побеждаем – это потрясающе, и это то, что мы должны делать. Это главная цель.

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Медицинский штаб очень хорошо поработал, чтобы привести мое тело в порядок. У меня были небольшие проблемы, но сейчас мне стало намного лучше", – сказал Холанд в интервью Manchester Evening News.

В текущем сезоне на счету 22-летнего норвежца 20 голов и 3 ассиста в 14 матчах АПЛ.