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Ширер назвал своего идеального форварда

Англичанин находится в восторге от игры норвежского форварда.
Сегодня, 16:19
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Бывший форвард Ньюкасла Алан Ширер считает футболиста Манчестер Сити Эрлинга Холанда идеальным нападающим.

"Он упустил несколько шансов в этот матче, один из них был в первые пару минут.

Холанд умеет почти все, в том числе и забивать легкие голы. У него не так много слабых мест, но он посмотрит игру и будет разочарован моментами, которые он упустил. 

Я говорил это еще до старта сезона. Думаю, что хороший центральный нападающий забьет 20 мячей, а великолепный центральный нападающий, а Эрлинг является им... У него в голове будет число голов, и я не удивлюсь, если это число начинается с четверки.

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Мне нравится его голод и желание. Мне нравится его отношение.

Если вы хотите создать идеального центрофорварда с нуля, то это он. Холанд хорош во всем. Если он будет в форме, он забьет как минимум 40 голов. Он побьет мой рекорд, если останется в АПЛ", – сказал Ширер в интервью Amazon Prime.

В текущем сезоне на счету 22-летнего норвежца 20 голов и 3 ассиста в 14 матчах АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Алан Ширер Эрлинг Холанд

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