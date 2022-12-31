В Ан-Насре прокомментировали подписание Роналду

Португалец будет зажигать в новом для себя чемпионате.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду официально перебрался в Ан-Наср из Саудовской Аравии.

Ан-Наср в Instagram ярко представили 37-летнего португальского футболиста.

"Это больше, чем творение истории. Это подписание, которое не только вдохновит наш клуб на достижение еще больших успехов, но и вдохновит нашу лигу, нашу нацию и будущие поколения, ребят, быть лучшей версией самих себя.

Поздравляем Криштиану в его новом доме Ан-Насре", - говорится в сообщении клуба.

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Стороны подписали контракт до лета 2025 года. Португалец будет выступать под седьмым номером.

Ранее ISPORT.ua рассказал, когда Роналду дебютирует за свой новый клуб.