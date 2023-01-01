Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2: обзор матча и результат игры 01.01.2023

"Шпоры" неудачно стартовали в новом году.

В воскресенье, 1 января, в рамках 18-го тура АПЛ Тоттенхэм принимал Астон Виллу. Матч завершился победой гостей со счетом 2:0.

Все голы были забиты во второй половине встречи. Сначала вингер Эмилиано Буэндия отрыл счет, а хавбек Дуглас Луис удвоил преимущество своей команды.

После 18-ти туров Тоттенхэм занимает пятое место с 30-ю баллами, а Астон Вилла находится на 12-й строчке, набрав 21 очко.

Статистика матча чемпионата Англии Тоттенхэм - Астон Вилла

Тоттенхэм - Астон Вилла 0:2

Голы: Буэндия, 50, Дуглас Луис, 73

Удары: 6 - 13

Удары в створ: 2 - 4

Фолы: 15 - 10

Атаки: 121 - 91

Тоттенхэм: Льорис, Доэрти (Эмерсон, 80), Дэвис, Лангле, Ромеро, Перишич (Спенс, 88), Хейбьерг (Скипп, 88), Биссума(Сарр, 80), Сон Хын Мин, Кейн, Хиль (Сессеньон, 63).

Астон Вилла: Ольсен, Янг, Мингз, Конса (Ингз, 82), Динь, Макгинн (Коутиньо, 78), Буэндиа (Чемберс, 82), Камара, Дуглас Луис (Беднарек, 82), Уоткинс, Бэйли (Кэш, 66).

Предупреждения: Ромеро (28), Лангле (31), Дэвис (37), Мингз (56), Биссума (59), Конса (66), Чемберс (90).