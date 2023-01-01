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Ноттингем Форест - Челси 1:1: обзор матча и результат игры 01.01.2023

Владение мячом большую часть времени не помогло лондонцам вырвать три очка.
Сегодня, 20:22
Ноттингем Форест - Челси / Getty Images
Ноттингем Форест - Челси / Getty Images

В воскресенье, 1 декабря, в рамках 18-го тура АПЛ Ноттингем Форест встречался с Челси. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

На быстрый гол вингера "синих" Рахима Стерлинга хозяева ответили забитым мячом лишь на 63-й минуте. В оставшуюся часть матча лондонцы пытались вырвать победу, однако ничего из доминирования во владении мячом клуб выжать не смог.

После 18-ти туров АПЛ Ноттингем Форест идет на 18-м месте с 14-ю баллами, а Челси занимает 8-ю строчку, набрав 25 очков.

Статистика матча чемпионата Англии Ноттингем Форест - Челси

Ноттингем Форест - Челси 1:1
Голы: Орье, 63 - Стерлинг, 16

Удары: 12 - 7
Удары в створ: 5 - 2
Фолы: 15 - 14
Атаки: 65 - 111

Ноттингем Форест: Хендерсон, Орье, Боли, Уоррелл, Лоди, Фройлер, Мангаля (Колбэк, 78), Йейтс, Гиббс-Уайт, Авонийи(Уильямс, 88), Джонсон (Серридж, 82).

Челси: Аррисабалага, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Кулибали, Кукурелья, Жоржиньо (Зиеш, 72), Закария (Ковачич, 61), Маунт (Обамеянг, 73), Пулишич (Чуквуэмека, 87), Хавертц, Стерлинг (Галлахер, 72).

Предупреждения: Йейтс (43), Аспиликуэта (53), Галлахер (90).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ Ноттингем Форест

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