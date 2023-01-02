ПСЖ ведет переговоры по новому контракту с капитаном команды
Ключевой игрок парижан может подписать новое соглашение.
ПСЖ намерен продлить контракт с защитником и капитаном команды Маркиньосом.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сейчас стороны обсуждают детали нового договора, который будет рассчитан до 2026 или 2027 года.
Сам 28-летний бразилец также подтвердил, что в данный момент ведутся переговоры о пролонгации соглашения.
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Напомним, что Маркиньос выступает за ПСЖ с 2013 года. С парижской командой он семь раз становился чемпионом, выиграл по шесть Кубков Франции, Кубков французской лиги и Суперкубков Франции.
В нынешнем сезоне бразильский защитник провел за парижан во всех турнирах 23 матча и забил два гола.
Ранее сообщалось, что ПСЖ продлил контракт с полузащитником Марко Верратти.