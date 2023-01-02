ПСЖ ведет переговоры по новому контракту с капитаном команды

ПСЖ намерен продлить контракт с защитником и капитаном команды Маркиньосом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сейчас стороны обсуждают детали нового договора, который будет рассчитан до 2026 или 2027 года.

Сам 28-летний бразилец также подтвердил, что в данный момент ведутся переговоры о пролонгации соглашения.

Читай также: Стало известно, когда Месси вернется к тренировкам в ПСЖ

Напомним, что Маркиньос выступает за ПСЖ с 2013 года. С парижской командой он семь раз становился чемпионом, выиграл по шесть Кубков Франции, Кубков французской лиги и Суперкубков Франции.

В нынешнем сезоне бразильский защитник провел за парижан во всех турнирах 23 матча и забил два гола.

Ранее сообщалось, что ПСЖ продлил контракт с полузащитником Марко Верратти.