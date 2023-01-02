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ПСЖ ведет переговоры по новому контракту с капитаном команды

Ключевой игрок парижан может подписать новое соглашение.
Сегодня, 10:43
Маркиньос / Getty Images
Маркиньос / Getty Images

ПСЖ намерен продлить контракт с защитником и капитаном команды Маркиньосом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сейчас стороны обсуждают детали нового договора, который будет рассчитан до 2026 или 2027 года.

Сам 28-летний бразилец также подтвердил, что в данный момент ведутся переговоры о пролонгации соглашения.

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Напомним, что Маркиньос выступает за ПСЖ с 2013 года. С парижской командой он семь раз становился чемпионом, выиграл по шесть Кубков Франции, Кубков французской лиги и Суперкубков Франции.

В нынешнем сезоне бразильский защитник провел за парижан во всех турнирах 23 матча и забил два гола.

Ранее сообщалось, что ПСЖ продлил контракт с полузащитником Марко Верратти.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: маркиньос ПСЖ

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