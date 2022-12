Верратти продлил контракт с ПСЖ до 2026 года

Марко Верратти продлил контракт с ПСЖ, поэтому теперь итальянец может стать единоличным рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей.

Официальный Твиттер команды сообщил, что итальянец продлил свой контракт до 2026 года. Новость была подтверждена перед матчем со Страсбургом, где Верратти вышел в старте. Кстати, это его 396-й матч за клуб.

🆕🔴🔵



Paris Saint-Germain are pleased to announce that Marco Verratti has extended his contract for a further two seasons. The Italian international is now contracted to the club from the capital until 30 June 2026.https://t.co/FgBw2bGkJF