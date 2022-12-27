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Стало известно, когда Месси вернется к тренировкам в ПСЖ

Парижский клуб пока не сможет рассчитывать на аргентинца.
Сегодня, 11:51
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси наслаждается победой национальной команды на чемпионате мира по футболу.

Как сообщает Tyc Sports, руководство французского гранда ожидает, что 35-летний футболист вернется к тренировкам команды в следующий вторник, 3 января.

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По данной причине ПСЖ не сможет рассчитывать на Месси в ближайших играх - поединки Лиги 1 против Страсбура (28 декабря) и Ланса (1 января), а также, вероятно, матч с Шатору в рамках Кубка Франции (6 января).

Отмечается, что боссы парижан ожидают, что Лео проведет свой следующий поединок против Анже, который состоится 11 января.

В текущем сезоне аргентинец провел 19 игр за ПСЖ во всех турнирах, в которых забил 12 голов и выполнил 14 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Лапорта хочет, чтобы Месси вернулся в Барселону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси

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