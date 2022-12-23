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"Он величайший игрок в истории": Лапорта хочет, чтобы Месси вернулся в Барселону

Президент каталонцев продолжает мечтать о триумфальном возвращении аргентинца.
Сегодня, 01:08
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Недавно появилась информация, что Лионель Месси планирует продлить контракт с ПСЖ.

В интервью клубному каналу, на которое ссылается Sky Sports, президент Барселоны Жоан Лапорта признался, что мечтает о возвращении аргентинца на Камп Ноу в качестве игрока каталонского клуба.

"Для нас он величайший игрок всех времен. Он играл за Барселону, он вырос в Барселоне. Я уверен, что глубоко в сердце он "кулес". Для нас он пример фаната и кого-то, кто кто дал нам столько удовольствия, что он всегда будет связан с Барселоной".

"Сейчас он игрок ПСЖ. Мы бы хотели, чтобы однажды он вернулся в Барселону, так что посмотрим".

Ранее стало известно, что Лионель Месси хочет привезти кубок мира в Париж, что может вызвать негативную реакцию у местных фанатов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Лионель Месси Жоан Лапорта

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