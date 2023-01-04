У Зинченко одна из низших оценок за матч против Ньюкасла

В рамках матча 19-го тура чемпионата Англии Арсенал встретился с Ньюкаслом, который сейчас идет на третьей позиции, и не смог одержать победу.

Украинец Александр Зинченко сыграл все 90 минут на позиции левого защитника и не смог впечатлить своей игрой.

В наступательных действиях "Зина" выглядел не плохо - имеет в активе один удар (мимо ворот), 92% точных передач (82 из 89) и всего 108 касаний мяча.

А вот в обороне все не так хорошо. На его счету желтая карточка и две проигранные попытки отобрать мяч у соперника. Кроме того, Зинченко выиграл только одну из трех воздушных дуэлей.

В целом он получил оценку 6,45. Среди партнеров по команде более низкий балл только у форварда Нкетия (6,2), а партнер по левому флангу Габриэль Мартинели получил оценку 6,48.