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Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ 03.01.2023

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 07:23
Манчестер Юнайтед - Борнмут / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Борнмут / Getty Images

В рамках 19-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на своем поле принимал Борнмут.

Подопечные Эрика Тен Хага сумели добыть разгромную победу, забив в двух таймах.

В первом отрезке матча отличился полузащитник команды Каземиро. Сразу после перерыва напомнил о себе Шоу, а точку поставил Рашфорд.

Борнмут за всю игру создал несколько моментов, но реализовать их не сумел.

Вашему вниманию видео всех голов матча Манчестер Юнайтед - Борнмут в рамках 19-го тура АПЛ:

МЮ - Борнмут 3:0
Голы: Каземиро, 23, Шоу, 49, Рашфорд, 86

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут манчестер юнайтед

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