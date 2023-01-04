Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ 03.01.2023
Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
В рамках 19-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед на своем поле принимал Борнмут.
Подопечные Эрика Тен Хага сумели добыть разгромную победу, забив в двух таймах.
В первом отрезке матча отличился полузащитник команды Каземиро. Сразу после перерыва напомнил о себе Шоу, а точку поставил Рашфорд.
Борнмут за всю игру создал несколько моментов, но реализовать их не сумел.
Вашему вниманию видео всех голов матча Манчестер Юнайтед - Борнмут в рамках 19-го тура АПЛ:
МЮ - Борнмут 3:0
Голы: Каземиро, 23, Шоу, 49, Рашфорд, 86