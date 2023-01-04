Интер - Наполи: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Италии

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка между Интером и Наполи в Серии А.

В среду, 4 января, возвращается чемпионат Италии после паузы на чемпионат мира по футболу в Катаре. В рамках 16-го тура Серии А сыграют Интер и Наполи.

Команды продолжают бороться за победу в турнире. Интер, идя пятым, стремиться догнать лидирующий Наполи, который до сих пор не знает горечь поражений. Так что уже сразу зрители смогут насладиться топовым футболом в Италии.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Интер - Наполи

Трансляция поединка чемпионата Италии между Интером и Наполи будет доступна в этой новости 4 января и начать смотреть ее онлайн можно с 21:45 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO.

В турнирной таблице Серии А Наполи идет на первом месте, имея 41 балл - 13 побед и две ничьи. Что касается миланской команды, то подопечные Симоне Индзаги идут пятым с 30 очками.

В последний раз в национальном первенстве неаполитанцы теряли очки аж в августе, когда дважды подряд сыграли вничью - Фиорентиной (0:0) и Лечче (1:1). После этого Наполи лишь побеждал.

Интер - претендент на чемпионство, однако отстает от первого места на 11 очков. В последний раз команда потеряла очки в матче 13-го тура с Ювентусом, которому проиграла на выезде - 0:2.

Отметим, что нападающий Наполи Виктор Осимхен является лучшим бомбардиром чемпионата - 9 голов, а форвард Интера Лаутаро Мартинес идет третьим с 7 голами.