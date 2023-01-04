Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4 обзор и результат матча чемпионата Англии 04.01.2023
"Шпоры" реабилитировались за поражение от Астон Виллы.
В среду, 4 января, в рамках 19-го тура АПЛ Кристал Пэлас встречался с Тоттенхэмом. Матч завершился победой гостей со счетом 4:0.
Первый тайм данной встречи не запомнился голами, что решил исправить форвард Харри Кейн во второй половине игры. Англичанин сумел за восемь минут оформить дубль, приблизив свою команду к победе.
Уже через несколько минут Мэтт Доэрти довел счет до разгромного, а вингер Сон Хын Мин поставил своим голом финальную точку.
После 18-ти туров Кристал Пэлас идет на 12-м месте с 22-мя баллами, а Тоттенхэм занимает пятую строчку, набрав 33 очка.
Статистика матча чемпионата Англии Кристал Пэлас - Тоттенхэм
Кристал Пэлас - Тоттенхэм 0:4
Голы: Кейн, 48, 53, Доэрти, 68, Сон, 72
Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 19 - 14
Удары в створ: 4 - 6
Фолы: 9 - 8
Атаки: 108 - 84