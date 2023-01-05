"Он тонет быстрее Титаника": фанаты Саутгемптона хотят увольнения нового тренера

В начале ноября после разгромного поражения Ньюкаслу со счетом 1:4 на собственном поле Ральф Хазенхюттль был уволен с поста тренера Саутгемптона.

На его место пригласили тренера Лутон Таун Нэйтана Джонса. С момента своего назначения 49-летний валлиец проиграл все четыре матча чемпионата Англии, сумев лишь победить в кубке лиги Линкольн из третьего дивизиона (2:1).

На данный момент "святые" занимают почетное 20-е место Английской Премьер-лиги, набрав всего 12 очков за 18 сыгранных туров.

Бывший капитан Астон Виллы Габриэль Агбонлахор считает, что проблема заключается в его команде, а не в его попытках изменить результаты.

Он даже предположил, что у Джонса была более сильная группа игроков во время его работы в Лутон Таун, чем в Саутгемптоне.

"Они (Джонс и его штаб) пришли, увидели тренировку Саутгемптона, и, вероятно, подумали, что Лутон лучше, чем они", — цитирует Агбонлахора talkSPORT. "Честно говоря, вы смотрите на состав игроков, их качество и думаете: "Вау, что я здесь делаю? Я оставил лучшую команду, чтобы прийти в это".

Тем не менее, некоторые фанаты "святых" считают, что вина лежит на Джонсе, а один из них провел параллели между нынешним тяжелым положением тренера и обреченным Титаником, который по иронии судьбы отплыл из Саутгемптона.

"Мы уйдем на дно под руководством Нэйтана Джонса. Игроки не борются, у них нет веры, нет формы и нет желания. Они ужасны. Нэйтан Джонс — он тонет быстрее Титаника, он не в своей тарелке. У него нет никакого опыта в футболе топового уровня".

Подавленный Нэйтан Джонс поклялся бороться, чтобы изменить судьбу Саутгемптона. Он признался, что чувствует разочарование фанатов в сложившейся ситуации.