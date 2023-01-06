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Грилиш высказался о сложностях адаптации в Манчестер Сити

Англичанин не ожидал таких трудностей в топ-клубе.
Вчера, 22:50
Джек Грилиш / Getty Images
Джек Грилиш / Getty Images

Хавбек Манчестер Сити Джек Грилиш поделился непростым периодом адаптации в стане "горожан".

"Когда я перешел в Манчестер Сити, признаюсь честно, это оказалось намного сложнее, чем я думал. 

В своей голове я полагал, что перейду в команду, занимающую первое место в лиге, и буду забивать много голов и делать передачи, но это оказалось не так.

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Многие клубы, как правило, играют от обороны против нашей команды. В Астон Вилле у меня этого не было.

Я перешел в Манчестер Сити, проведя всю жизнь в Вилле, и мне никогда не приходилось перестраиваться. Я не представлял, как тяжело адаптироваться к другой команде и другому тренеру", – сказал Грилиш в интервью Sky Sports.

В текущем сезоне на счету 27-летнего англичанина 1 гол и 3 ассиста в 11 матчах АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити джек грилиш

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