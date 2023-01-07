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Стало известно, сколько Марсель заплатит за Малиновского

Осталось лишь уладить детали.
Сегодня, 16:24
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Уже нет никаких сомнений, что Руслан Малиновский переезжает в марсельский Олимпик. Провансальцам придется выложить за украинца более 12 млн евро, пишет Фабрицио Романо.

Пока клубы имеют договоренность о 12 млн евро и еще некоторой сумме в виде бонусов, остается лишь обсудить различные финансовые тонкости. Tranfermarkt, кстати, оценивает украинца в 18 млн евро.

Сам Руслан уже дал согласие и провел предварительные переговоры с представителями французского клуба. Украинец рассчитывает на долговременный контракт.

На Малиновского также претендовали некоторые английские клубы, но речь шла только об аренде. Ожидается, что официально трансфер состоится на следующей неделе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Руслан Малиновский

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