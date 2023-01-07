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Вильярреал - Реал Мадрид 2:1: обзор матча и результат игры 07.01.2023

Мадридский клуб без Лунина в основе уступил на выезде.
Сегодня, 19:19
Вильярреал - Реал / Getty Images
Вильярреал - Реал / Getty Images

В субботу, 7 января, в рамках 16-го тура Ла Лиги Вильярреал принимал на своем поле Реал. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

В первой половине встречи команды не смогли поразить ворота соперника, однако солидно пристреливались, что привело к голам со старта второго тайма.

Нападающий "желтой субмарины" Йеремино Пино отличился уже на 47-й минуте. Юный испанец пробил по центру ворот, однако Тибо Куртуа не сумел спасти свою команду.

Реал ответил на 60-й минуте. Ключевой форвард мадридской команды Карим Бензема отличился с пенальти, без проблем переиграв Пепе Рейну.

Как оказалось позже, исход встречи решил забитый мяч Жерара Морено, который ранее ассистировал на Пино. 30-летний форвард так же, как и свой визави из стана "сливочных", отличился после удара с 11-метрового.

Отметим, украинский голкипер Реала Андрей Лунин провел всю встречу на скамейке запасных. Последний раз футболист стоял в рамке ворот в мачте Кубка Испании против Касереньо.

Статистика матча Вильярреал - Реал Мадрид 16-го тура Ла Лиги

Вильярреал - Реал Мадрид 2:1    
Голы: Пино, 47, Морено, 63 пен - Бензема, 60 пен

Владение мячом: 48% - 52% 
Удары: 17 - 12
Удары в створ: 5 - 3
Фолы: 13 - 6
Атаки: 104 - 89

Вильярреал: Рейна - А. Морено (Педраса, 72), Торрес, Альбиоль, Фойт - Баэна, Парехо, Коклен (Тригерос, 88) - Пино (Моралес, 81), Чуквезе, Ж. Морено (Данжума, 88).

Реал: Куртуа - Менди (Родриго, 64), Алаба, Рюдигер, Милитао - Модрич (Камавинга, 70), Чуамэни (Васкес, 64), Кроос - Винисиус Жуниор, Вальверде (Асенсио, 83), Бензема.

Предупреждения: Торрес, Альбиоль, Баэна, Рейна - Камавинга.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вильярреал Реал Мадрид Ла Лига

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