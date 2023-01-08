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Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2: обзор матча и результат игры 07.01.2023

Командами придется сыграть еще один раз, чтобы определить сильнейшего.
Сегодня, 00:01
Ливерпуль - Вулверхэмптон / Getty Images
Ливерпуль - Вулверхэмптон / Getty Images

В субботу, 7 января, последним матчем дня 1/32 финала кубка Англии стала встреча между Ливерпулем и Вулверхэмптоном.

Несмотря на все свои кадровые потери, Юрген Клопп выставил состав, близкий к оптимальному. При этом свой дебют оформил Коди Гакпо. В то же самое время Хулен Лопетеги применил немного ротации.

И именно его подопечные отличились первыми. Правда, произошло это при непосредственном участии Алиссона, который просто отдал мяч Гонсалу Гедешу. Португальцу оставалось только отправить его в пустой угол ворот.

Но прямо перед самым перерывом мерсисайдцы сумели отыграться, благодаря голу Дарвина Нуньеса, которому ассистировал Трент Александер-Арнольд.

Сразу после перерыва "красные" вовсе вышли вперед, когда Мохамед Салах с близкого расстояния сделал счет 2:1.

На 63-й минуте на поле вышел новичок "волков" Матеус Кунья и всего через 4 минуты он стал автором ассиста на Хван Хи Чхана, восстановившего паритет.

За 10 минут до конца поединка казалось, что Тоти принес своей команде путевку в 1//16 финала, но радость гостей была краткосрочна, ведь арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

В итоге команды так и не сумели определить победителя, а потому им предстоит встретиться еще раз в рамках переигровки, только в этот раз на Молинью.

Статистика матча Ливерпуль - Вулверхэмптон 1/32 финала кубка Англии

Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2
Голы: Нуньес, 45, Салах, 52 - Гедеш, 26, Хван Хи Чхан, 67.

Владение мячом: 64% - 36%
Удары: 10 - 10
Удары в створ: 3 - 5
Фолы: 9 - 6
Атаки: 145 - 60

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд (Гомес, 85), Матип, Конате, Робертсон - Хендерсон (Кейта, 68), Фабиньо (Эллиотт, 75), Тьяго - Салах (Доук, 84), Нуньес, Гакпо (Окслейд-Чемберлен, 85).

Вулверхэмптон: Саркич - Лембикиса (Семеду, 68), Коллинз, Тоти, Хонни - Траоре, Невеш (Хван Хи Чхан, 63), Ходж, Аит Нури (Буэну, 73) - Хименес (Кунья, 63), Гедеш (Матеус, 63).

Предупреждение: Хонни.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль вулверхэмптон Кубок Англии

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