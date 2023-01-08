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Тренер Сеуты оказался разочарован словами Хави

Тренеру каталонцев стоило бы проявить больше уважения.
Сегодня, 14:39
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

После жеребьевки 1/8 финала Кубка Испании Барселона получила в соперники команду третьего испанского дивизиона Сеуту. Хави, комментируя это, сказал, что наконец-то его команде повезло.

Эти слова разочаровали и разозлили главного тренера Сеуты Хосе Хуана Ромеро. Он заверил, что его игроки продемонструирует на поле, кому здесь повезло, а затем его команда даже не будет просить футболки звезд каталонского клуба.

"Мы не будем просить у них футболки. Когда матч закончится, мы увидим, кому повезло больше, а кому меньше. Может, он не знает, сколько сил нужно потратить таким командам, как наша, чтобы оказаться в такой ситуации, потому что имел гораздо простой путь в карьере тренера.

Я не лицемер. Я всегда стараюсь относиться к сопернику с большим уважением. И я всегда уважаю команды из низших дивизионов, ведь я сам оттуда пришел. Мне это не понравилось", – приводит слова Ромеро Cadena SER.

Также тренер добавил, что он всегда восхищался Хави и считает его одним из лучших испанских игроков в истории. Но такие комментарии удивили и разочаровали его.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

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