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Барселона намерена приобрести защитника Баварии

Бенжамен Павар может перебраться на Камп Ноу.
Сегодня, 15:57
Бенжамен Павар
Бенжамен Павар

Барселона намерена провернуть довольно громкий трансфер следующим летом.

По информации Фабрицио Романо, каталонцы заинтересованы в Бенажмене Паваре. Потенциальные детали сделки не сообщаются.

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У боссов "сине-гранатовых" прекрасные отношения с представителями защитника. Француз очень ценится руководителями клуба.

Источник отмечает, что несмотря на публичную риторику Баварии существует большая вероятность, что игрок покинет команду.


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