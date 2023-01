Марсель договорился о трансфере Малиновского

Марсель приобретет полузащитника Руслана Малиновского.

Игрок перейдет в стан провансальцев полноценно. Сумма трансфера 10 млн евро + 3 млн евро бонусами.

Olympique Marseille have now sealed Ruslan Malinovskyi deal, done and also completed for €10m plus €3m add-ons fee. 🚨🔵🇺🇦 #OM



Big signing will be unveiled soon, been told Malinovskyi will be in Marseille on Monday to undergo medical tests and sign.



Here we go confirmed. pic.twitter.com/prN9ganMUY