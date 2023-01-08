Арсенал и Манчестер Юнайтед поборются за форварда Ромы

Абрахам может уже летом вернуться на родину.

Нападающий Ромы Тэмми Абрахам может перебраться в топ-клуб АПЛ. Об этом сообщает издание La Repubblica.

Интерес к 25-летнему англичанину проявляют Манчестер Юнайтед и Арсенал. Клубы сделали запросы по поводу возможного перехода англичанина летом.

Пока что будущее Абрахама в Роме остается неопределенным. Если футболист во второй половине кампании 2022/23 сможет проявить себя лучшим образом, то его римляне оставят в своих рядах.

На данный момент в копилке форварда всего 3 гола и 1 ассист в 16 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Рома нашла замену футболисту, поругавшемуся с Моуриньо.