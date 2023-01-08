iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мартинес раскритиковал систему ВАР после матча с Монцей

Аргентинец недоволен тем, как поступили с его командой.
Сегодня, 18:57
Лаутаро Мартинес / Getty Images
Лаутаро Мартинес / Getty Images

Форвард Интера Лаутаро Мартинес раскритиковал систему ВАР после матча против Монцы (2:2).

"Это имело большое значение, потому что инцидент в конечном счете изменил ход игры. Как сказал тренер, если после четырех или пяти лет ВАР это не смогли правильно истолковать, то что-то здесь не так.

Лично я не сторонник ВАР – я не был в восторге, когда это начиналось, как и сейчас, но для футбола это новшество, и мы адаптировались. Его нужно использовать правильно, иначе можно все испортить. Это не только причинило нам боль сегодня, но и вредно для футбола.

Читайте также: Интер намерен усилиться форвардом Боруссии Менхенгладбах

Мы берем на себя ответственность за ничью, мы должны были решать исход матча после отличного первого тайма и действовать лучше во втором, но факт остается фактом: судья мог подождать три секунды, прежде чем дать свисток. В начале сезона нам сказали ожидать, что судьи и ассистенты подождут несколько секунд", – сказал Мартинес в интервью Sky Sport Italia и DAZN.

Напомним, на 81-й минуте матча при счете 2:1 в пользу Интера не был засчитан гол Франческо Ачерби из-за фола. На повторе оказалось, что нарушения правил не было, однако ВАР не мог вмешаться в данный эпизод из-за того, что мяч тогда был в воздухе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Лаутаро Мартинес

Статьи по теме

Интер - Наполи 1:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии Интер - Наполи 1:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
Интер - Наполи: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Италии Интер - Наполи: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Италии
Лукаку: Хочу остаться в Интере, но нам нужно найти решение с Челси Лукаку: Хочу остаться в Интере, но нам нужно найти решение с Челси
Интер намерен усилиться форвардом Боруссии Менхенгладбах Интер намерен усилиться форвардом Боруссии Менхенгладбах
Помочь журналистам

Видео

Алиссон допустил грубейшую ошибку, которая привела к голу в матче против Вулверхэмптона
Алиссон допустил грубейшую ошибку, которая привела к голу в матче против Вулверхэмптона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Роналду будет жить вместе с Джорджиной в Саудовской Аравии, хотя по закону это запрещено
просмотров

Последние новости

Формула 121:17
Ферстаппен: Не понимаю, почему мы с Хэмилтоном постоянно врезаемся
Европа21:01
Наполи в большинстве обыграл Сампдорию
Европа20:59
Клубный канал Барселоны не покажет матч против Атлетико из-за забастовки сотрудников
Европа20:35
Манчестер Сити без сопротивления разгромил Челси в 1/32 финала кубка Англии
Европа20:20
Вингер Челси был высмеян своими одноклубниками после попытки пройти тест на рефлексы
Теннис20:05
Сборная США - победитель первого смешанного турнира United Cup
Европа19:50
Клопп прокомментировал проблемы Ливерпуля в обороне
Формула 119:39
Феррари нашла новых спонсоров после расставания с Velas и Qualcomm
Украина19:21
УПЛ: календарь и результаты матчей
Игровые19:09
Клуб НФЛ сделал красивый жест в отношении игрока, перенесшего остановку сердца
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK