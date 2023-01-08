Мартинес раскритиковал систему ВАР после матча с Монцей

Форвард Интера Лаутаро Мартинес раскритиковал систему ВАР после матча против Монцы (2:2).

"Это имело большое значение, потому что инцидент в конечном счете изменил ход игры. Как сказал тренер, если после четырех или пяти лет ВАР это не смогли правильно истолковать, то что-то здесь не так.

Лично я не сторонник ВАР – я не был в восторге, когда это начиналось, как и сейчас, но для футбола это новшество, и мы адаптировались. Его нужно использовать правильно, иначе можно все испортить. Это не только причинило нам боль сегодня, но и вредно для футбола.

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Мы берем на себя ответственность за ничью, мы должны были решать исход матча после отличного первого тайма и действовать лучше во втором, но факт остается фактом: судья мог подождать три секунды, прежде чем дать свисток. В начале сезона нам сказали ожидать, что судьи и ассистенты подождут несколько секунд", – сказал Мартинес в интервью Sky Sport Italia и DAZN.

Напомним, на 81-й минуте матча при счете 2:1 в пользу Интера не был засчитан гол Франческо Ачерби из-за фола. На повторе оказалось, что нарушения правил не было, однако ВАР не мог вмешаться в данный эпизод из-за того, что мяч тогда был в воздухе.