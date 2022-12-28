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Интер намерен усилиться форвардом Боруссии Менхенгладбах

Тюрам может бесплатно пополнить ряды миланского клуба.
Сегодня, 12:48
Маркус Тюрам / Getty Images
Маркус Тюрам / Getty Images

Интер хочет подписать форварда Боруссии Менхенгладбах Маркуса Тюрама в качестве свободного агента. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб уже предложил 25-летнему французу, который может стать свободным агентом летом, контракт на 5 лет с зарплатой 5 млн евро в год.

Отметим, с января, когда Тюрам сможет официально вести переговоры с другими клубами, Интер сможет сделать футболисту официальное предложение.

В текущем сезоне на счету француза 10 голов и 3 ассиста в 15 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Интер установил ценник на Думфриса.

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