Интер намерен усилиться форвардом Боруссии Менхенгладбах
Тюрам может бесплатно пополнить ряды миланского клуба.
Интер хочет подписать форварда Боруссии Менхенгладбах Маркуса Тюрама в качестве свободного агента. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
Итальянский клуб уже предложил 25-летнему французу, который может стать свободным агентом летом, контракт на 5 лет с зарплатой 5 млн евро в год.
Отметим, с января, когда Тюрам сможет официально вести переговоры с другими клубами, Интер сможет сделать футболисту официальное предложение.
В текущем сезоне на счету француза 10 голов и 3 ассиста в 15 матчах Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что Интер установил ценник на Думфриса.