Интер установил ценник на Думфриса

Фланговый защитник Дензел Думфрис не покинет Интер в январе. Об этом сообщает издание CalcioMercato.

Руководство клуба и главный тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги хотят, чтобы 26-летний нидерландец не покинул клуб в ближайшее трансферное окно.

Думфрис может уйти из команды лишь летом. Интер попросит за своего футболиста 60 миллионов евро. Интеру таким образом попытается выправить финансовую ситуацию.

Напомним, нынешнее соглашение Думфриса с "нерадзурри" действует до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету нидерландца 1 гол и 2 ассиста в 15 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что агент Дюмфриса считает, что удачное выступление на ЧМ мешает его продаже.