iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Интер установил ценник на Думфриса

Нидерландец обойдется клубам в 60 млн евро.
Вчера, 22:22
Дензел Думфрис / Getty Images
Дензел Думфрис / Getty Images

Фланговый защитник Дензел Думфрис не покинет Интер в январе. Об этом сообщает издание CalcioMercato.

Руководство клуба и главный тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги хотят, чтобы 26-летний нидерландец не покинул клуб в ближайшее трансферное окно.

Думфрис может уйти из команды лишь летом. Интер попросит за своего футболиста 60 миллионов евро. Интеру таким образом попытается выправить финансовую ситуацию.

Напомним, нынешнее соглашение Думфриса с "нерадзурри" действует до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету нидерландца 1 гол и 2 ассиста в 15 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что агент Дюмфриса считает, что удачное выступление на ЧМ мешает его продаже.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Дензел Думфрис

Статьи по теме

Агент Дюмфриса считает, что удачное выступление на ЧМ мешает его продаже Агент Дюмфриса считает, что удачное выступление на ЧМ мешает его продаже
Новый уровень благодарности: Ван Гал поцеловал на пресс-конференции главного героя матча против США Новый уровень благодарности: Ван Гал поцеловал на пресс-конференции главного героя матча против США
Арсенал намерен усилить правый фланг обороны игроком Интера Арсенал намерен усилить правый фланг обороны игроком Интера
Лучшие бомбардиры ЧМ-2022: Месси возглавил гонку голеадоров Лучшие бомбардиры ЧМ-2022: Месси возглавил гонку голеадоров
Помочь журналистам

Видео

Аргентина - Хорватия 3:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Аргентина - Хорватия 3:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина вышла в финал
просмотров
Мбаппе - под постом Роналду: Король, лучший за все время
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:57
ЧМ-202223:57
Лучшие бомбардиры ЧМ-2022: Месси возглавил гонку голеадоров
ЧМ-202223:45
Чемпионат мира-2022: Аргентина вышла в финал
ЧМ-202223:44
Аргентина - Хорватия 3:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
ЧМ-202223:30
Хорватский судья убежден, что Орсато ошибся, поставив пенальти
ЧМ-202223:23
Аргентина вышла в шестой финал ЧМ в своей истории
ЧМ-202223:07
Стал известен первый финалист ЧМ-2022
ЧМ-202222:54
Аргентина разгромила Хорватию и вышла в финал чемпионата мира
Европа22:22
Интер установил ценник на Думфриса
ЧМ-202222:06
Месси побил рекорд Батистуты по голам за Аргентину
Европа21:53
Бавария договорилась о переходе хавбека РБ Лейпцига
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK