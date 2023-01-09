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Месси против Роналду: ПСЖ объявил о проведении матча с новым клубом португальца

Товарищеская встреча состоится 19 января.
Сегодня, 13:55
Месси и Роналду снова могут сыграть друг против друга / Getty Images
Месси и Роналду снова могут сыграть друг против друга / Getty Images

В январе состоится матч, в котором могут сыграть друг против друга два лучших игрока современности Лионель Месси и Криштиану Роналду.

ПСЖ на своем официальном сайте сообщил, что во время перерыва в чемпионате Франции проведет зимние сборы в Катаре и Саудовской Аравии.

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17 января парижский клуб отправятся в Доху, где будет тренироваться на одном из стадионов чемпионата мира-2022.

После Месси и компания отправятся в саудовский Эр-Рияд, где состоится товарищеский матч с командой, составленной из лучших игроков Аль-Хиляля и Ан-Насра. Контракт с последним недавно подписал Роналду.

После поединка ПСЖ вернется во Францию.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси близок к продлению контракта с ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси Криштиану Роналду ан-наср

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