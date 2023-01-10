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Наставник Интер Майами прокомментировал интерес к Месси

Фил Невилл не отрицает возможность приобретения аргентинца.
Сегодня, 16:47
Лионель Месси
Лионель Месси

Главный тренер Интер Майами Фил Невилл поделился мыслями о возможных трансферах команды.

В частности англичанин высказался о приобретении Лионеля Месси. Невилл заявил, что это вполне может когда-то случится.

Трансфер Месси? Почему бы и нет? Я верю, что это может произойти. Игроки во всем мире считают МЛС сильной лигой. Любое соглашение такого уровня – это сложный процесс, требующий времени.

Если к нам придет Месси, я буду счастлив, потому что мне нравится работать с лучшими футболистами и учиться у них", - сказал Невилл.

Напомним, ранее игрок Интер Майами Ромео Бекхэм, сын Дэвида Бекхэма, стал одноклубником украинца в АПЛ.


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