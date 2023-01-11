Малиновский провел первую тренировку в составе Марселя
Украинец приступил к работе со своим новым клубом.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский накануне официально перешел из Аталанты в Марсель.
Во вторник, 10 января, игрок сборной Украины уже успел провести свое первое тренировочное занятие в составе французской команды.
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Об это сообщила пресс-служба провансальского клуба.
Отметим, что свой ближайший матч Марсель проведет в среду, 11 января, в рамках 18-го тура чемпионата Франции, сыграв на выезде с Труа.
Напомним, ранее Малиновский также встретился с украинцами в Марселе.