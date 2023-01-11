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Малиновский провел первую тренировку в составе Марселя

Украинец приступил к работе со своим новым клубом.
Сегодня, 12:08
Руслан Малиновский / om.fr
Руслан Малиновский / om.fr

Украинский полузащитник Руслан Малиновский накануне официально перешел из Аталанты в Марсель.

Во вторник, 10 января, игрок сборной Украины уже успел провести свое первое тренировочное занятие в составе французской команды.

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Об это сообщила пресс-служба провансальского клуба.

Отметим, что свой ближайший матч Марсель проведет в среду, 11 января, в рамках 18-го тура чемпионата Франции, сыграв на выезде с Труа.

Напомним, ранее Малиновский также встретился с украинцами в Марселе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель Лига 1 чемпионат франции Руслан Малиновский

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