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Футбол

Тен Хаг рекордно быстро набрал 20 побед за МЮ

Клуб не проигрывает с 10 ноября.
Сегодня, 12:45
Эрик Тен Хаг / Getty Images
Эрик Тен Хаг / Getty Images

10 января Манчестер Юнайтед легко обыграл Чарльтон в Кубке английской лиги и одержал свою 20-ю победу при Эрике Тен Хаге

Для этого нидерландскому специалисту понадобилось всего 27 матчей, и это лучший результат в истории клуба. Даже сэру Алексу Фергюсону понадобилось гораздо больше.

Следующий по этому показателю Жозе Моуринью (31), Луи Ван Гал (36) и Мэтт Басби (40). Легендарному сэру Алексу в свое время понадобилось 45 матчей.

Сейчас манкунианцы имеют победную серию из восьми матчей, а уже в субботу их жду манчестерское дерби.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

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