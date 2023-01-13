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Ярмолюк забил дебютный гол за молодежную команду Брентфорда

Украинец записал на свой счет первое результативное действие в английском клубе.
Вчера, 22:29
Егор Ярмолюк / brentfordfc.com
Егор Ярмолюк / brentfordfc.com

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк отличился дебютным голом за молодежную команду (U-21) английского клуба.

Украинец записал на свой счет забитый мяч в матче Кубка Премьер-лиги против Астон Виллы U-21. 18-летний хавбек вышел на поле в стартовом составе "пчел" и поразил ворота соперника на 32-й минуте встречи, удвоив преимущество своей команды.

Отметим, что новичок Брентфорда Ромео Бэкхем начал игру на скамейке запасных.

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Ярмолюк дебютировал за первую команду Брентфорда в матче третьего раунда Кубка английской лиги против Джиллингема (1:1, 5:6 пен.).

В нынешнем сезоне украинец также попадал в заявку на три поединка английской Премьер-лиги и одну игру Кубка Англии, но на поле не выходил.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд ЕГОР ЯРМОЛЮК

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