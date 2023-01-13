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Наполи - Ювентус 5:1: обзор матча и результат игры 13.01.2023

Неаполитанцы с разгромным счетом одолели принципиального соперника.
Вчера, 23:40
Наполи - Ювентус / Getty Images
Наполи - Ювентус / Getty Images

В пятницу, 13 января, в рамках 18-го тура Серии А Наполи принимал Ювентус на стадионе имени Диего Армандо Марадоны.

Хозяева поля принялись с первых минут штурмовать ворота соперника. Уже на 14-й минуте форвард Виктор Осимхен вывел свою команду вперед, а уже через 25 минут нигериец отдал ассист на Хвичу. Вингер сборной Грузии удвоил преимущество своей команды.

Под занавес тайма гости сумели ответил принципиальному сопернику. Вингер Анхель Ди Мария был самым активным игроком на поле, за что "наработал" на забитый мяч, тем самым сократив отставание от Наполи.

Источник: Getty Images

На вторую половину встречи, увы, на поле вышла лишь одна команда. Хозяева принялись уничтожать своего соперника с первых секунд тайма.

Подопечные Лучано Спалетти были настолько заведены, что уже к 72-й минуте счет на табло был просто ужасающим для Ювентуса. Туринцы уступали в четыре мяча, а в оставшееся время матча гости ничего не смогли сделать. Как итог, 5:1 - победа Наполи.

Статистика матча Наполи - Ювентус 18-го тура Серии А

Наполи - Ювентус 5:1
Голы: Осимхен, 14, 65, Кварацхелия, 39, Рахмани, 55, Элмас, 72 - Ди Мария, 42

Владение мячом: 59% - 41%
Удары: 14 - 11
Удары в створ: 10 - 2
Фолы: 10 - 9
Атаки: 107 - 89

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 70), Лосано, Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 79), Замбо-Ангисса, Политано (Элмаз, 46), Осимхен (Распадори, 79), Кварацхелия.

Ювентус: Шченсны, Алекс Сандро, Данило, Бремер, Костич, Рабьо (Соуле, 83), Локателли (Паредес, 56), Маккенни, Ди Мария (Миретти, 73), Кьеза (Айлинг, 73), Милик (Кин, 56).

Предупреждение: Данило (44).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи ювентус Серия А

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