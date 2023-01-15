Марсель - Лорьян 3:1 видео голов и лучших моментов матча 14.01.23

В субботу, 14 января, Марсель в рамках 19-го тура чемпионата Франции принимал на своем поле Лорьян.

Команда Игора Тудора пропустила первой, но смогла отыграться и в итоге одолела соперника со счетом 3:1.

В первом тайме гости открыли счет усилиями Терема Моффи, на что провансальцы ответили точным ударом Сеада Колашинаца. Во второй половине встречи голы Алексиса Санчеса и Жордана Верету принесли победу хозяевам поля.

Этот поединок стал первым в стартовом составе для новичка Марселя Руслана Малиновского. Украинский полузащитник отыграл 66 минут, после чего был заменен на Димитри Пайета.

Вашему вниманию видео всех голов матча Марсель - Лорьян в 19-м туре Лиги 1:

Марсель - Лорьян 3:1

Голы: Колашинац, 38, Санчес, 53, Верету, 59 – Моффи, 29

Марсель: Пау Лопес – Мбемба, Жиго, Балерди – Ундер, Ронжье, Верету (Гейе, 76), Колашинац (Каборе, 66) – Малиновский (Пайет, 66), Гендузи – Санчес (Дьенг, 77)

Лорьян: Манноне – Калулу, Матсима, Тальби, Ле Гофф – Абержель (Аушиш, 70), Ле Фе (Коне, 84) – Уаттара, Понсо (Инносент, 63), Кателин – Моффи

Предупреждение: Ундер, 50.

Источник: MEGOGO