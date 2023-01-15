Альмерия - Атлетико 1:1: обзор матча и результат игры 15.01.2023

"Матрасники" все никак не стабилизируют свои результаты в чемпионате Испании, постоянно чередуя успех с неудачей.

В воскресенье, 15 января, состоялся матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором сошлись Альмерия и мадридский Атлетико.

Оба коллектива подошли к данной встрече после поражения в прошлом туре. Из-за удаления в матче против Барселоны (0:1) "рохибланкос" не могли рассчитывать на Стефана Савича. Из-за этого Диего Симеоне выпустил в центре обороны пару Марио Эрмосо - Аксель Витсель.

Уже на 18-й минуте гости вышли вперед. Жоффре Кондогбия выдал передачу вперед, а Антуан Гризманн сыграл изящно, пропустив мяч дальше. В итоге он дошел до Анхеля Корреа, который с близкого расстояния переиграл Фернандо Мартинеса.

Однако еще до перерыва Альмерия сумела отыграться. Лукас Робертоне забросил мяч на Эль-Билаля Туре, отлично сыгравшего головой - форвард точно пробил, не оставив шансов Яну Облаку.

После перерыва что Альмерия, что Атлетико продолжили атаковать ворота друг друга, но до гола дело так и не дошло.

При этом мадридский клуб потерял еще одного игрока - это вышедший на замену Серхио Регилон выдал "предупредительную" пятиминутку.

Сначала защитник получил желтую карточку за разговоры, а через несколько минут рукой влетел в лицо оппоненту, борясь за верховой мяч. В итоге испанец получил вторую желтую и досрочно отправился отдыхать, проведя на поле всего 20 минут.

Несмотря на потерю очков, Атлетико вернул себе место в зоне Лиги чемпионов, обойдя Вильярреал и Бетис лишь по дополнительным показателям - у всех трех команд по 28 очков.

Альмерия в свою очередь пытается оторваться от зоны вылета - 18 очков в активе команды Хоана Руби (всего на три больше, чем у идущей на 18-м месте Севильи).

Статистика матча Альмерия - Атлетико 17-го тура Ла Лиги

Альмерия - Атлетико 1:1

Голы: Туре, 37 - Корреа, 18.

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 14 - 12

Удары в створ 3 - 6:

Фолы: 14 - 12

Атаки: 124 - 94

Альмерия: Мартинес - Посо, Эли, Чуми, Родригес - Робертоне (Пуйгмаль, 88), Коста, Мелеро (Эгуарес, 79) - Баптистао (Рамазани, 66), Туре (Суарес, 66), Эмбарба (Мендес, 79).

Атлетико: Облак - Молина, Витсель, Эрмосо, Рейнилду (Регилон, 67) - Кондогбия, Льоренте (Сауль, 90+1), Коке (Барриос, 46), Гризманн, Лемар (Мората, 67) - Корреа (Фелипе, 77).

Предупреждения: Баптистао, Эмбарба, Мендес, Эли - Кондогбия, Регилон, Сауль.

Удаление: Регилон (вторая желтая).