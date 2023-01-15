ПСЖ проиграл Ренну и подпустил к себе Ланс

В рамках 19 тура французской Лиги 1 Ренн принимал дома лидера чемпионата ПСЖ. Стартовый свисток был дан в 21:45 по киевскому времени.

Перед этим матчем Ренн занимает 5-е положение в турнирной таблице, оставая от лидера на 13 очков. Подопечным Бруно Женезио необходима победа, чтобы продолжить борьбу за топ-4, а парижанам необходимо удерживать дистанцию от Ланса.

В первом тайме номинальный фаворит матча не показал тот уровень игры, который от него ожидали. Ренн выглядел и более собранно, и более опасно, Доннарумме даже несколько раз пришлось спасать собственную команду. ПСЖ в свою очередь не сумел ничего создать у ворот хозяев.

Во второй половине игры ситуация для парижане не то, что не стала лучше, а как раз наоборот изменилась в худшую сторону. Закономерным итогом расхлябаности коллектива Кристофа Галтье стал гол "красно-черных", Забитый мяч организовали два крайних защитника Ренна. Адриен Трюффе отдал голевую на Амари Траоре.

После 19 туров ПСЖ идет на первом месте с 47 очками. У ближайшего преследователя в лице Ланса 44 пункта.

Статистика матча Ренн - ПСЖ 19-го тура Лиги 1

Ренн - ПСЖ 1-0

Голы: Траоре, 65

Владение мячом: 35% - 65

Удары: 7 - 8

Удары в створ: 6 - 1

Фолы: 8-16

Атаки: 71 - 134

Ренн: Манданда - Родон, Ву, Теате - Траоре, Трюффер, Маер, Угошукву - Дуэ, Гуири, Калимуэндо

ПСЖ: Доннарумма - Мукиеле(Хакими, 56), Рамос, Данилу Перейра, Маркиньос, Бернат - Витинья, Заир-Эмери - Месси, Неймар, Экитике(Мбаппе, 55)

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