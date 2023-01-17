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Холанд рассказал, что для него является самым важным в жизни

Норвежец обожает спать.
Сегодня, 16:22
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд высказался о качестве сна и его важности для организма.

"Я очень сосредоточен на сне. Пожалуй, для меня самое главное в жизни – это сон. Его должно быть не просто много, это должен быть хороший сон", – сказал Холанд в интервью GQ.

Кроме того, норвежец рассказал, что носит очки, фильтрующие синий свет, исходящий от экранов смартфона и компьютера, что улучшает сон. По этой же причине Холанд отключает Wi-Fi на ночь.

В текущем сезоне на счету форварда Манчестер Сити 21 гол и 3 ассиста в 17 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Холанд установил очередное бомбардирское достижение.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эрлинг Холанд

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