Из УПЛ в Ла Лигу: вспомни всех, кто совершал такой трансфер

ISPORT представляет тест, в котором читателям нужно будет вспомнить все трансферы из УПЛ в испанскую Ла Лигу.

Переходы футболистов с чемпионата Украины в европейские топ-первенства не слишком частое явление, хотя за прошлый год мы стали свидетелями многих подобных трансферов.

Но при этом Виктор Цыганков стал первым игроком почти пять лет, который из украинской Премьер-лиги перебрался в испанскую Ла Лигу.

ISPORT предлагает проверить свою память и вспомнить всех 14 футболистов, которые в свое время перебирались из команды УПЛ напрямую к представителю Примеры.

Отметим, что Виктор Цыганков одним своим приходом уже успел стать соавтором рекорда испанской Жироны.

На ISPORT вы можете следить за всеми переходами каждой команды чемпионата Украины в нынешнее зимнее трансферное окно.