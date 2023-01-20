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Из УПЛ в Ла Лигу: вспомни всех, кто совершал такой трансфер

ISPORT представляет тест, в котором читателям нужно будет вспомнить все трансферы из УПЛ в испанскую Ла Лигу.
Сегодня, 15:45
Виктор Цыганков / ФК Жирона
Виктор Цыганков / ФК Жирона

Переходы футболистов с чемпионата Украины в европейские топ-первенства не слишком частое явление, хотя за прошлый год мы стали свидетелями многих подобных трансферов.

Но при этом Виктор Цыганков стал первым игроком почти пять лет, который из украинской Премьер-лиги перебрался в испанскую Ла Лигу.

ISPORT предлагает проверить свою память и вспомнить всех 14 футболистов, которые в свое время перебирались из команды УПЛ напрямую к представителю Примеры.

Отметим, что Виктор Цыганков одним своим приходом уже успел стать соавтором рекорда испанской Жироны.

На ISPORT вы можете следить за всеми переходами каждой команды чемпионата Украины в нынешнее зимнее трансферное окно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков

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