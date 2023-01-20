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Наставник Жироны высказался о готовности Цыганкова дебютировать в матче с Вильярреалом

Украинец попадет в заявку, но вероятнее всего, не выйдет на поле.
Сегодня, 16:18
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков

В рамках 18 тура чемпионата Испании Жирона сыграет с Вильярреалом. Наставник каталонцев Мичел провел пресс-конференцию перед матчем.

Испанский специалист высказался о готовности Виктора Цыганкова сыграть с "желтой субмариной". Мичел заявил, что украинец пока не готов играть, но поедет вместе с командой.

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"Приход Цыганкова многое говорит о работе руководства. На него претендовало множество клубов.

Виктор может нам очень помочь, он квалифицированный игрок, который поднимет уровень команды. Цыганков поедет с нами на матч завтра, но он еще не готов играть", — заявил Мичел.

Напомним, украинский вингер перебрался в стан Жироны из Динамо Киев за 5 млн евро + 50% от последующей продажи.

Матч между Жироной и Вильярреалом пройдет 22 января в 15:00 по киевскому времени


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