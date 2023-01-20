Гвардиоле - о стимуле Арсенала: Они не брали АПЛ 20 лет, поэтому у игроков есть огонь

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола выразил недовольство своими игроками после волевой победы над Тоттенхэмом (4:2).

"Однозначно, мои игроки потеряли огонь. В противном случае мы бы не пропускали такие голы, которые пропускаем в каждом матче. Мы дарим голы. В этот день нам повезло. В будущем такого не будет.

Как нам вернулся в игру? Это моя обязанность, моя работа. Я хочу вернуть наших фанатов, я хочу, чтобы они были здесь. Речь не о выездных фанатах – они лучшие, а о тех, кто приходит на Этихад. Нужна поддержка при каждом угловом, при каждом действии. Мы должны вернуть их, но сейчас все спокойны.

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Премьер-лига не ждет. Мы боремся с Арсеналом, и у них есть огонь. Они 20 лет не выигрывали АПЛ, и каждый игрок в их команде знает, что напишет историю в случае победы. Так мы чувствовали себя, когда выигрывали АПЛ в первый раз, когда били все рекорды и побеждали в чемпионате во второй раз подряд.

Сейчас у нас нет огня, и мы не должны ни о чем просить. Я просто объяснил, каково реальное положение вещей, когда все так комфортно. А соперники не ждут. Конечно, я недоволен. Я не узнаю свою команду. У моей команды всегда есть страсть, желание и все остальное", – сказал Гвардиола в интервью Sky Sports.

Напомним, после 18 туров Арсенал занимает первую строчку, набрав 47 очков. Манчестер Сити находится на втором месте, уступая на 5 баллов.