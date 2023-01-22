Стоимость состава Челси превысила 1 млрд евро

Теперь у лондонцев второй по стоимости состав в Европе.

Стоимость состава лондонского Челси превысила 1 млрд евро, согласно оценке Tranfermarkt.

После того, как "пенсионеры" провели масштабную трансферную кампанию, стоимость их состава превысила 1 млрд евро. Это сделало клуб вторым по этому показателю в Европе, дороже только у Манчестер Сити.

Топ-10 самых дорогих составов Европы по версии Transfermarkt:

Манчестер Сити – 1,11 млрд евро Челси – 1,02 млрд евро Бавария – 944,7 млн евро Ливерпуль – 928 млн евро ПСЖ – 894,55 млн евро Реал – 894 млн евро Арсенал – 789 млн евро Барселона – 777 млн евро Манчестер Юнайтед – 742,1 млн евро Тоттенхэм – 688,3 млн евро

Напомним, что сегодня в рамках АПЛ сойдутся два клуба из этого списка. Прогноз на матч Арсенал - Манчестер Юнайтед вы можете прочесть на нашем сайте.