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Стоимость состава Челси превысила 1 млрд евро

Теперь у лондонцев второй по стоимости состав в Европе.
Сегодня, 11:04
Тьяго Сильва / Getty Images
Тьяго Сильва / Getty Images

Стоимость состава лондонского Челси превысила 1 млрд евро, согласно оценке Tranfermarkt.

После того, как "пенсионеры" провели масштабную трансферную кампанию, стоимость их состава превысила 1 млрд евро. Это сделало клуб вторым по этому показателю в Европе, дороже только у Манчестер Сити.

Топ-10 самых дорогих составов Европы по версии Transfermarkt:

  1. Манчестер Сити – 1,11 млрд евро
  2. Челси – 1,02 млрд евро
  3. Бавария – 944,7 млн евро
  4. Ливерпуль – 928 млн евро
  5. ПСЖ – 894,55 млн евро
  6. Реал – 894 млн евро
  7. Арсенал – 789 млн евро
  8. Барселона – 777 млн евро
  9. Манчестер Юнайтед – 742,1 млн евро
  10. Тоттенхэм – 688,3 млн евро

Напомним, что сегодня в рамках АПЛ сойдутся два клуба из этого списка. Прогноз на матч Арсенал - Манчестер Юнайтед вы можете прочесть на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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