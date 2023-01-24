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Мбаппе оформил первый пента-трик в истории ПСЖ и в карьере

Француз помог команде пройти в следующий раунд Кубка Франции.
Сегодня, 08:07
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В рамках 1/16 финала Кубка Франции ПСЖ встречался с Пеи-де-Кассель. Поединок завершился разгромной победой парижан - 7:0.

Главным героем встречи стал нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, который забил пять голов.

Как сообщает Stats Foot, 24-летний игрок стал первым футболистом в истории ПСЖ, который оформил пента-трик.

Отметим, что в игре ему ассистировали разные футболисты: Нуну Мендеш, Данилу Перейра, Витинья, Неймар и Карлос Солер.

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Кроме того, Мбаппе до этого матча в своей карьере также ни разу не забивал пять голов.

В текущем сезоне француз провел 24 матча за ПСЖ во всех турнирах, в которых забил 25 голов и выполнил шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что французский клуб заинтересован в нападающем итальянского клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе

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