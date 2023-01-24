iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Пента-трик Мбаппе в матче Пе-де-Кассель - ПСЖ: Видео голов и лучших моментов поединка Кубка Франции 23.01.2023

Вашему вниманию самые яркие моменты противостояния.
Сегодня, 10:31
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В понедельник, 23 января, состоялся матч между Пе-де-Кассель и ПСЖ в рамках 1/16 финала Кубка Франции.

Победителем встречи стал парижский гранд, который разгромил соперника со счетом - 7:0.

Главным героем матча стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, который оформил пента-трик. Данное достижение впервые покорилось игроку ПСЖ, а также самому французу.

Также в составе парижского клуба голами отметились Неймар и Солер.

Вашему вниманию видео всех голов матча Пе-де-Кассель - ПСЖ в Кубке Франции:

Пе-де-Кассель - ПСЖ 0:7
Голы: Мбаппе, 29, 34, 40, 56, 79, Неймар, 34, Соллер, 64

Отметим, что в 1/8 финала Кубка Франции ПСЖ сыграет с Марселем, который до этого обыграл Ренн.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

Статьи по теме

Месси и ПСЖ работают над продлением контракта Месси и ПСЖ работают над продлением контракта
Мбаппе оформил первый пента-трик в истории ПСЖ и в карьере Мбаппе оформил первый пента-трик в истории ПСЖ и в карьере
Безграничное уважение: Роналду и Месси опубликовали в соцсетях посты с совместными объятиями Безграничное уважение: Роналду и Месси опубликовали в соцсетях посты с совместными объятиями
Аль-Хиляль/Ан-Наср - ПСЖ 4:5 Видео голов и лучших моментов матча Аль-Хиляль/Ан-Наср - ПСЖ 4:5 Видео голов и лучших моментов матча
Помочь журналистам

Видео

Пента-трик Мбаппе в матче Пе-де-Кассель - ПСЖ: Видео голов и лучших моментов поединка Кубка Франции
Пента-трик Мбаппе в матче Пе-де-Кассель - ПСЖ: Видео голов и лучших моментов поединка Кубка Франции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: в Антхольце завершился шестой этап Кубка мира
просмотров
Возлюбленная Икарди может получить бан в Инстаграме за случайно показанный сосок
просмотров
Мне захотелось, чтобы Челси снова играл завтра: реакция сети на дебют Мудрика
просмотров

Последние новости

Европа11:54
Мудрик поставил рекорд скорости в этом сезоне АПЛ
Европа11:43
Барселона официально опровергла обвинения в нарушении правил тендера
Украина11:30
Кривбасс сыграет с представителем Болгарии: онлайн-трансляция матча
Европа11:15
Королева тверка: Новичок Арсенала встречается с девушкой, которая покорила его откровенными танцами
Европа11:08
Месси и ПСЖ работают над продлением контракта
Европа10:31
Пента-трик Мбаппе в матче Пе-де-Кассель - ПСЖ: Видео голов и лучших моментов поединка Кубка Франции
Европа10:10
Барселона планирует усилиться вингером Реала
Европа10:10
Звезда Челси оценил дебют Мудрика в матче с Ливерпулем
Европа09:58
Челси продолжит переговоры по Энцо Фернандесу на этой неделе
Другие09:49
Новая карьера: Бэйл примет участие в турнире по гольфу с многомиллионным призовым фондом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK