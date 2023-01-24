Пента-трик Мбаппе в матче Пе-де-Кассель - ПСЖ: Видео голов и лучших моментов поединка Кубка Франции 23.01.2023

В понедельник, 23 января, состоялся матч между Пе-де-Кассель и ПСЖ в рамках 1/16 финала Кубка Франции.

Победителем встречи стал парижский гранд, который разгромил соперника со счетом - 7:0.

Главным героем матча стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, который оформил пента-трик. Данное достижение впервые покорилось игроку ПСЖ, а также самому французу.

Также в составе парижского клуба голами отметились Неймар и Солер.

Вашему вниманию видео всех голов матча Пе-де-Кассель - ПСЖ в Кубке Франции:

Пе-де-Кассель - ПСЖ 0:7

Голы: Мбаппе, 29, 34, 40, 56, 79, Неймар, 34, Соллер, 64

Отметим, что в 1/8 финала Кубка Франции ПСЖ сыграет с Марселем, который до этого обыграл Ренн.