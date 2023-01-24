Перес и Лапорта продолжают работу над идеей Суперлиги

Флорентино Перес и Жоан Лапорта продолжат пытаться создат Суперлигу, даже несмотря на уход Андреа Аньелли, сообщает L'Équipe.

Однако, учитывая, провал первой попытки запуска проекта, идея претерпела существенных изменений. Авторы провели много работы за кулисами, проведя переговоры более чем с 50 клубами по всей Европе.

Во-первых, в Суперлиге будут участвовать не только топовые клубы из топ-5 лиг. Авторы хотят приглашать также и клубы из дургих лиг, обладающих силными традициями. С этими клубами сейчас проводятся консультации.

Во-вторых, новый формат Суперлиги не будет предполагать закрытый турнир. То есть любой клуб сможет претендовать на место в турнире, если сумеет доказать свою силу в равной конкуренции.

И в-третьих, в Суперлиге будет настоящий фейр-плей, дабы лишить богатые клубы несправедливого преимущества. Например, авторы хотя ограничить траты на зарплаты 55% от доходов клуба. Клубы, нарушившие фейр-плей, будут исключены из Суперлиги.

Издание сообщает, что клубы, которые ведут переговоры с авторами Суперлиги все больше довольны новым предлагаемым форматом.