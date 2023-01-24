Вопрос о продаже Манчестер Юнайтед прояснится в ближайшие недели

По ходу нынешнего сезона Манчестер Юнайтед объявил, что руководство клуба намерено искать новые инвестиции.

По информации журналиста Daily Mail Майка Кигана, на которого ссылается utdreport, данный поиск инвестиций, вероятно, приведет к полной продаже клуба.

Вопрос о продаже "красных дьяволов" перейдет в более формальную стадию в ближайшие три-четыре недели.

Хотя стоимость покупки манкунианцев будет высокой, глобальная привлекательность бренда Юнайтед считается очень заманчивой.

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Сообщается, что потенциальные покупатели выразили заинтересованность в полной покупке клуба, а не части акций.

В деловом мире существует мнение, что обширная фан-база клуба остается относительно незадействованной - то, чем не пользуются нынешние владельцы МЮ семейство Глейзеров.